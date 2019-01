Winter-BOB-campagne op volle toeren: politie controleert meer dan 700 bestuurders Wim De Smet

14 januari 2019

16u00 0 Asse De verkeerspolitie van de Zone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) controleerde de voorbije dagen meer dan 700 bestuurders op vijf verschillende locaties.

De agenten begonnen hun winter-BOB-actie op de Brusselsesteenweg in Zellik waar 287 bestuurders gecontroleerd werden. Eén bestuurder testte positief voor het gebruik van cannabis en amfetamines. De politie wilde de man zijn rijbewijs intrekken, maar uiteindelijk bleek dat het eerder al ingetrokken was. Zijn voertuig werd onmiddellijk getakeld. Acht bestuurders droegen geen gordel. Vier van hen moesten hun boete onmiddellijk betalen, omdat ze niet de Belgische nationaliteit hadden.

Ook in de Ganzenbos hield de politie bestuurders staande. Tijdens de avondspits werden 176 bestuurders gecontroleerd op alcohol, maar geen van hen had te veel gedronken. Zaterdag vonden de controles plaats in Wemmel, Mollem en Merchtem. In de Maalbeeklaan in Wemmel werden 92 wagens gecontroleerd. Twee bestuurders hadden te veel gedronken en moesten hun rijbewijs voor drie uur inleveren. Dat was ook het geval in de Kasteelstraat in Mollem waar 43 bestuurders aan een test onderworpen werden.

In de Gasthuisstraat in Merchtem tenslotte werden zaterdagnacht 107 bestuurders gecontroleerd. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs voor drie inleveren, drie andere chauffeurs verloren hun rijbewijs voor zes uur.