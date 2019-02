Winkeliers organiseren ‘avondshopping’ op eerste donderdag van de maand Handelszaken blijven die dag tot 20 uur open WDS

21 februari 2019

11u10 0 Asse De winkels in Groot-Asse willen in de toekomst elke eerste donderdagavond van de maand open blijven tot 20 uur.

Het idee komt van de advies- en participatieraad voor lokale economie. “Heel wat mensen geraken voor 18 uur niet in de winkel en hebben het ook in het weekend druk met andere zaken”, zegt Stephanie Bos, voorzitter van de raad en uitbater van kledingwinkel Shiva. “Door langer open te blijven, geven we hen de kans om toch nog langs te komen. Ook het gratis parkeren vanaf 18 uur is dan een extra troef.”

Hoeveel zaken er uiteindelijk zullen meewerken aan het langer open blijven, is nog niet duidelijk. “Het idee moet bij de klanten en andere ondernemers groeien, maar ik ben er gerust in dat dit enkel aan aandacht en deelnemers zal winnen’, meent Stephanie Bos

De deelnemende handelszaken zullen te herkennen zijn aan een banner in de etalage. De eerste ‘avondshopping’ heeft plaats op donderdag 7 maart.