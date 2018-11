Winkeliers en gemeente verkopen badges voor ’t Spiegeltje WDS

09 november 2018

Twintig winkeliers in Asse verkopen dit najaar badges met ‘Asse warmste gemeente’ waarvan de opbrengst naar ’t Spiegeltje gaat. ’t Spiegeltje is een opvangtehuis voor kinderen en jongeren uit probleemgezinnen. De badges worden aangemaakt door het gemeentehuis. “Onze gemeente wil zich profileren als een warme gemeente”, meldt schepen Rita De Vos (Open VLD). “Heel wat personeelsleden organiseren acties voor ‘De Warmste Week’. Dus vonden we dat we als gemeentebestuur ook logistieke en promotionele steun mochten aanbieden.”

Een badge met ‘Asse warmste gemeente’ kost 2 euro.

Daarnaast schenken de handelaars ook een deel van de opbrengst van de geschenkenmarkt aan ’t Spiegeltje. De geschenkenmarkt is een initiatief van het gemeentebestuur en vindt plaats op vrijdag 14 december.