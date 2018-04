Winkeldievegge verandert van motief 25 april 2018

Een 23-jarige vrouw uit Laken riskeert 6 maanden cel voor een winkeldiefstal in de Colruyt van Asse. De vrouw werd op 21 maart betrapt toen ze allerlei informatica -zoals USB-sticks en kabeltjes- in haar handtas wegstak. Hierna kocht ze twee flessen melk die ze afrekende aan de kassa. De winkeldetective had gemerkt dat ze de informatica niet betaald had en hield haar staande aan de uitgang. "Ik heb het gestolen om door te verkopen", klonk haar uitleg tegen de politie. Voor de rechter herriep ze dit echter. "Waarom gestolen? zomaar", klonk het. Ondertussen is een onderzoek gestart naar een bende winkeldieven waartoe zij zou behoren. Uitspraak op 22 mei. (WHW)