Weyts pompt 5 miljoen euro in vernieuwing N9 TWEE KILOMETER RIJBAAN WORDT VANAF 2019 AANGEPAKT WIM DE SMET

02u27 0 Foto Mozkito De steenweg krijgt een nieuwe rijbaan en nieuwe fietspaden. Asse Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt 5,2 miljoen euro vrij voor de heraanleg van de Brusselsesteenweg (N9) in Asse. Het gaat om het traject tussen Vaal en Langestraat. De gemeente hoopt dat nadien ook het deel tussen Langestraat en Isidoor Crockaertstraat aangepakt zal worden.

De vernieuwing van de N9 staat ingeschreven in het investeringsbudget voor 2019. De rijbaan zal tussen het station in Asse en de Langestraat in Kobbegem opgebroken en heraangelegd worden. Het gaat om een traject van meer dan twee kilometer. "De rijbaan van de N9 heeft al vaker problemen gekend", zegt schepen van Openbare Werken Jan De Backer (CD&V). "Zo kwamen de oude betonplaten vaak los te liggen. Daarom besliste het gewest jaren geleden al om het oude beton te verbrijzelen en er een laag asfalt overheen te gieten. Maar ook dat wegdek blijft scheuren vertonen."





Het gemeentebestuur is dan ook tevreden met de plannen van Weyts. "Dit dossier ligt al tien jaar op tafel", aldus De Backer. "Het is goed dat er nu eindelijk werk van gemaakt wordt. De plannen waren al een tijdje opgemaakt, maar het geld ontbrak. Eigenlijk kan je de herinrichting van de N9 best vergelijken met de werken die op dezelfde N9 in Affligem uitgevoerd werden."





Net als in Affligem zal de N9 in Asse ook over fietspaden in beide richtingen beschikken. "Momenteel ligt er een tweerichtingsfietspad", pikt mobiliteitsschepen Youri Vastersavendts (Open Vld) in. "In de plannen werden aparte fietspaden opgenomen. Die zullen zo vlot mogelijk aansluiten op veilige fietsverbindingen en de AB-route. De veiligheid van fietsers en andere zwakke weggebruikers zal erop vooruitgaan."





Rijstrook voor truckers

Schepen De Backer hoopt wel dat de Vlaamse overheid nadien ook werk maakt van de vernieuwing van het laatste deel van de N9: dat tussen de Langestraat en het kruispunt met de Isidoor Crockaertstraat. "De directie van Delhaize is al jaren vragende partij om hier een aparte rijstrook aan te leggen voor het vrachtverkeer richting industriezone", klinkt het. "In die industriezone heeft de warenhuisketen dan ook een distributiecentrum. Maar hun vrachtwagens moeten nu vaak aanschuiven ter hoogte van de spoorwegbrug. Nochtans zijn er plannen om bij een vernieuwing ook de betonnen brug te doorboren, om er een fietspad aan te leggen. In dat geval kan er op de huidige rijweg een extra rijstrook ingericht worden voor vrachtwagens, zodat zij rechtstreeks de Broekooi kunnen inrijden en het overige verkeer niet opgehouden wordt."