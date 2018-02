Werken veroorzaken hinder voor treinreizigers 13 februari 2018

In het station van Zellik zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van een fietssnelweg. Voor de treinreizigers kan er daardoor hinder ontstaan.





De trap naar perron 1 aan de Vliegwezenlaan wordt vervangen door een bredere trap met fietsgoot en leuning. Hij zal vanaf 19 februari tot midden mei niet meer toegankelijk zijn. Er komt ook een extra stalling voor fietsen.





De reizigers kunnen tijdens de werken via de fietsersbrug naar perron 1. Vanaf de maand mei wordt de trap naar perron 1 afgebroken vanaf de fietsersbrug. In de plaats komt er een fietshelling. (WDS)