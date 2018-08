Werken op Nieuwstraat 24 augustus 2018

Watermaatschappij Farys voert op maandag 27 augustus herstellingswerken uit op het kruispunt van de Nieuwstraat met de Steenweg. Er moet gewerkt worden aan de waterleiding en dus zal in de Nieuwstraat een rijstrook richting Ternat afgesloten worden. Plaatselijk verkeer kan omrijden via Boekfos en de Bloklaan maar het doorgaand verkeer en ook het zware vrachtvervoer richting de oprit van de E40 richting Ternat moet een omleiding volgen via de Brusselse Ring. De herstelling zal wellicht op een dag afgewerkt zijn. (BKH)