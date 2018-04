Werken op Edingsesteenweg 10 april 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat sinds deze week onderhoudswerken uitvoeren aan de Edingsesteenweg (N285), en dat in de rijrichting van Ternat, ter hoogte van het kruispunt met de Keierberg. Daar zullen de oude betonplaten vervangen worden. Het verkeer zal door tijdelijke lichten in goede banen geleid worden. Inwoners uit de Keierberg kunnen een omleiding volgen via Platijn en Heedstraat. (MEN)