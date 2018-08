Werken in Bakkerkesbaan en Oude Dendermondsebaan 16 augustus 2018

Vanaf maandag 20 augustus vinden er onderhouds- en asfalteringswerken plaats in de Bakkerkesbaan en in de Oude Dendermondsebaan. De aannemer begint maandag met de voorbereidende werken in de Bakkerkesbaan. De huidige asfaltlaag wordt opgebroken en vervangen door nieuwe straatkolken, greppels en boordstenen. Vanaf maandag 27 augustus wordt er geasfalteerd en drie dagen later is de Bakkerkesbaan opnieuw berijdbaar.





Nadien verplaatst de bouwwerf zich naar de Oude Dendermondsebaan waar de de klinkers van de verkeersdrempel aan de gemeentelijke basisschool De Springplank worden uitgebroken. Vanaf donderdag 30 augustus is de Oude Dendermondsebaan opnieuw berijdbaar.





Tijdens de werken geldt er tijdelijk tweerichtingsverkeer in het deel van de Oude Dendermondsebaan tussen de school en de N47. (WDS)