Werken aan spooroverweg lopen uit 12 mei 2018

De werkzaamheden aan de spooroverweg in de Sleewagen in Mollem, nabij de grens met Merchtem, worden met vijf dagen verlengd. Oorspronkelijk zouden de werken op 10 mei achter de rug zijn, maar die einddatum is nu opgeschoven naar 15 mei. De spooroverweg blijft dus nog even dicht, en de omleiding iets langer van kracht. Het verkeer moet via de Assesteenweg, de Steenweg op Asse, de Brusselsesteenweg en de Mieregemstraat uitwijken. (WDS)