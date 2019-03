Werken aan N9 in Zellik: verkeershinder verwacht tot en met 26 maart WDS

21 maart 2019

15u15 0 Asse Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert nog tot en met 26 maart herstellingswerken uit aan de Brusselsesteenweg (N9) in Zellik.

De firma Strabo-Wegenbouw uit Grimbergen is op het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N9), de Pontbeeklaan en de Kortemansstraat gestart met herstellingswerken aan het wegdek. Tijdens de werken wordt één rijstrook in de richting van Zellik afgesloten, van 20 tot en met 25 maart.

Op 26 maart wordt de toplaag van de invoegstrook op de Brusselsesteenweg, ter hoogte van industriezone Broekooi, hersteld. Het verkeer moet via geleiders over de gearceerde middenstrook rijden. Ter hoogte van de werkzaamheden geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.

De werken kunnen de nodige verkeershinder veroorzaken voor het verkeer tussen Asse en de ring rond Brussel.