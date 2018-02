Werfzone Kapellestraat schuift op naar Oostkouter 23 februari 2018

02u34 0 Asse Vanaf maandag start de tweede fase van de heraanleg van de Kapellestraat in Asse-ter-Heide. De aannemer gaat nu het traject tussen de Oostkouter en het Sint-Hubertusplein aanpakken.

Eerst wordt het asfalt opgebroken zodat een nieuwe riolering kan aangelegd worden. Deze werken nemen vier weken in beslag. Vanaf half april wordt de riolering op het Sint-Hubertusplein aangelegd. Ook deze werken zullen vier weken duren.





De plaatselijke school zal vanaf maandag alleen nog te voet bereikbaar zijn. De leerlingen kunnen vanaf de grote parking via de Oostkouter en het wandelpad de schoolingang bereiken. De Oostkouter is maximum 2 weken onderbroeken voor het verkeer maar bewoners kunnen via de Heidekouter toch de Gentsesteenweg bereiken. De werkzaamheden in Asse-ter-Heide gingen begin oktober van start. Als alles volgens planning verloopt, moet de volledige herinrichting half juli afgerond zijn. (WDS)