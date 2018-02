Wegje naast voetbalveld moet blijven RECHTER LEGT DWANGSOM VAN 500 EURO OP ALS BUUR DOORGANG AFSLUIT WIM DE SMET

12 februari 2018

02u34 0 Asse De toegangsweg naar het voetbalveld van VC Terheide moet open blijven, ondanks het verzet van een buurman. De vrederechter in Asse legt de man een dwangsom van 500 euro op, per dag dat de weg wordt afgesloten. De buurman gaat wellicht in beroep.

Het geschil tussen de club en de gemeente enerzijds, en buurman Jurgen D'Haene anderzijds, sleept al vier jaar aan. D'Haene woont in de Groenstraat, net naast de toegangsweg naar het voetbalveld waar de club al sinds 1963 actief is. Volgens D'Haene bevindt het smalle wegje zich op zijn eigendom. Daarom sloot hij begin 2014 het pad af met paaltjes. Het gemeentebestuur liet die blokkade meteen verwijderen waarop D'Haene een gerechtelijke procedure opstartte en het gemeentebestuur dagvaardde.





De zaak werd gepleit voor de vrederechter in Asse en hij maakte eind vorige week zijn vonnis bekend: het toegangswegje moet open blijven, omdat er een erfdienstbaarheid van kracht is. Concreet wil dat zeggen dat leden en bezoekers van VC Terheide de doorgang moeten kunnen blijven gebruiken. "Het vonnis is meteen uitvoerbaar, ook al kan de buurman nog in beroep gaan", meldt advocaat Wouter Vandriessche die de gemeente verdedigde.





In beroep

Buurman Jurgen D'Haene twijfelt niet. "Ik moet nog overleggen met mijn advocaat, maar ga ervan uit dat ik beroep aanteken", zegt hij. "Het gemeentebestuur wil de toegangsweg tot het voetbalveld verbreden en is zelfs bereid om daarvoor mensen uit hun huis te zetten. Dat kan niet. Bovendien kan het voetbalveld ook perfect bereikt worden via de achterzijde. De vrederechter oordeelde dat er sprake is van erfdienstbaarheid, maar daar heb ik mijn twijfels over."





Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V), die ook in de Groenstraat woont, is tevreden dat er eindelijk een vonnis is. "Als de buurman de weg toch nog wil afsluiten, dan weet hij meteen hoeveel dat zal kosten", zegt Van Elsen. "Dat wij de mensen uit hun huis willen zetten, is helemaal niet waar. We hebben destijds een leegstaande woning gekocht en afgebroken om de toegang breder te maken. We hebben ook nog een ander huis gekocht, maar de mensen die er nu wonen, kunnen daar blijven."





Clublokalen opfrissen

Bij VC Terheide haalt men opgelucht adem. "Het afsluiten van de toegangsweg, betekende het einde van onze club", zegt bestuurslid Alain Lesage. "Van dat probleem zijn we alvast verlost. De gemeente maakt ook werk van een ruimtelijk uitvoeringsplan of rup. Als dat klaar is, kunnen we eindelijk onze infrastructuur opfrissen, want zowel de kleedkamers als de kantine zijn oud en versleten. De toekomst ziet er weer rooskleurig uit."