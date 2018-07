Waterlek Pastinakenstraat hersteld, rijweg nog niet 17 juli 2018

02u45 0

Een waterlek in de Pastinakenstraat, dat zaterdagochtend werd ontdekt, is gisteren gedetecteerd en gedicht. De rijweg blijft nog zeker tot vanavond afgesloten voor het verkeer. "Het ging om een spontaan lek in een belangrijke toevoerleiding", meldt Kaat Van Dorpe van watermaatschappij Farys. "Onze mensen hebben het lek kunnen herstellen. Niemand in de buurt kwam zonder water te zitten. Het waterlek werd vastgesteld in een van de grotere buizen die zich onder de Pastinakenstraat bevinden."





Het gaat slechts om een tijdelijke herstelling, want door de bouw van een nieuw pompstation op de parking van het sportcentrum, zal later alsnog een nieuwe aansluiting moeten gebeuren.





De herstelling van de rijweg gebeurt normaal gezien vandaag al. Eens er een nieuwe asfaltlaag is gegoten, wordt de Pastinakenstraat opnieuw opengesteld voor het verkeer. Intussen worden automobilisten omgeleid via de Witte Ramsdal en de Waalborrelaan. (WDS)