Wagen uitgebrand op parking 02u29 0

Op een openbare parking in de Frans Timmermansstraat is dinsdagnamiddag een wagen uitgebrand. De hulpdiensten kregen omstreeks 13 uur een oproep. Het motorcompartiment van de kleine wagen stond volledig in brand en de vlammen hadden zich ook al naar het interieur verspreid. De brandweer kreeg het vuur snel geblust, maar kon niet verhinderen dat ook een andere auto op de parking schade opliep. De oorzaak ligt bij een technisch defect. (TVP)