Wagen eindigt op flank bij ongeval 26 maart 2018

Een bestuurder is zondagochtend rond 4.30 uur met zijn wagen op de flank geëindigd bij een ongeval op de Brusselsesteenweg. De man reed in de richting van Asse-centrum maar botste in Walfergem tegen een verkeerseiland en verloor vervolgens de controle over zijn wagen. De bestuurder raakte uiteindelijk niet gewond, maar had wel hulp van de brandweer nodig om uit zijn voertuig te geraken. Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. (TVP)