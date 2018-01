Vrouw gekneld na tuimeling met wagen 02u29 0 Mozkito De wagen maakte een tuimeling en werd volledig tot schroot herleid.

Een oudere vrouw is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een spectaculair verkeersongeval in de Kortemansstraat in Bekkerzeel.





De bestuurster reed met haar Nissan Micra in de richting van Zellik toen ze om een nog onbekende reden rechtdoor ging in een bocht. Mogelijk werd de vrouw onwel. De wagen kwam in de gracht terecht, botste tegen een gemetste duiker en sloeg overkop. Het voertuig kwam zo opnieuw op de straat terecht, botste tegen een paaltje waardoor de wagen opnieuw op de vier wielen tuimelde. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse om het slachtoffer uit het voertuig te bevrijden, waarna ze onder begeleiding van een MUG-team overgebracht werd naar het ziekenhuis. De vrouw zou niet in levensgevaar verkeren. Door het ongeval was de straat lange tijd versperd. (TVP)