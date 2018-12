Vrouw gaat naar gemeentehuis met ‘slechtste vervalsing ooit’ WHW

14 december 2018

12u26 0 Asse Een 36-jarige vrouw van Congolese origine riskeert een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel voor het gebruik va n valse stukken.

De vrouw begaf zich op 7 oktober 2016 naar het gemeentehuis van Asse om haar in Congo behaalde rijbewijs om te wisselen in een Belgisch exemplaar. De loketbediende keek al meteen vreemd op want het vodje papier dat ze bij zich had leek in de verste verte niet op een rijbewijs. De zaak werd doorgegeven aan de federale politie, die nog geen tien seconden nodig hadden om te zien dat het om een vervalst rijbewijs ging. “Een kleurenkopie van zeer slechte kwaliteit. Misschien welde slechtste vervalsing die we hier al ooit gezien hebben”, klonk het. De vrouw had het rijbewijs in 2033 behaald en sindsdien enkele keren vernieuwd. Voor de laatste ‘vernieuwing’ had ze naar eigen zeggen 180 dollar betaald. “Het is een gekend probleem bij Congolese rijbewijzen”, aldus het parket, dat eerst een minnelijke schikking van 250 euro had voorgesteld. Omdat ze dit niet betaald had werd ze gedagvaard. Nu riskeert ze een celstraf met uitstel. Uitspraak op 8 januari.