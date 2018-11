Vrij en Blij brengt ‘Kantje Boord’ op de planken WDS

22 november 2018

10u55 0 Asse Toneelvereniging Vrij en Blij brengt de dolle komedie ‘Kantje Boord’ op de planken.

Het verhaal begint op het jacht ‘Delta’, dat eigendom is van een belangrijk bedrijfsleider. De toeschouwers worden nadien meegesleurd in een geweldige stroom van intriges en verwikkelingen wanneer blijkt dat de echtgenote van de bedrijfsleider plannen heeft om haar man te vermoorden.

De voorstellingen hebben plaats op vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 december in het cultureel centrum Oud Gasthuis in Asse. Een toegangsticket kost 10 euro en is verkrijgbaar op 0479/07.98.54 of via vrijenblijasse@hotmail.com. Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij de Standaard boekhandel op de Steenweg.