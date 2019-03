Vrachtwagen rijdt fietsster aan: jonge vrouw in levensgevaar Wim De Smet; Tom Vierendeels

06 maart 2019

10u40 1 Asse Op het kruispunt van de Weverstraat (N9) en de Boekfos raakte vanmorgen een fietsster levensgevaarlijk gewond bij een aanrijding met een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde vanochtend, iets voor 10 uur. De vrouwelijke fietsster reed in de richting van het station op het fietspad. Een vrachtwagen, die de Boekfos verliet, merkte de tweewieler te laat op. De fiets kwam onder de vrachtwagen terecht en werd tien meter meegesleurd. Het slachtoffer, een jonge vrouw uit Asse, werd in levensgevaar overgebracht naar het OLV-ziekenhuis in Asse.

De bestuurder van de vrachtwagen is in shock en werd opgevangen door zijn werkgever en de hulpdiensten.

De toegangswegen tot het centrum van Asse werden door het zware ongeval meteen afgesloten voor alle verkeer. Daardoor is er forse verkeershinder op de N9, zowel richting Aalst als richting Brussel.