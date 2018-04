Vormsel uitgesteld na plots overlijden 11-jarige vormeling 27 april 2018

02u33 2 Asse De vormselviering die zaterdag gepland stond in de Sint-Stefanuskerk van Mollem wordt uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. Het elfjarig meisje uit Merchtem dat dinsdag stierf na een dramatisch ongeval van maandagavond in Mollem zou daar normaal met haar tweelingzusje het sacrament van het vormsel krijgen.

Toch gaat er zaterdag wel een eucharistieviering door, ter afsluiting van het catechesejaar. Het is een viering ter vervanging van het vormsel, in aanwezigheid van de twaalf andere jongens en meisjes en hun ouders. "Het is een moment voor de vormelingen die als tussenstap dient naar het vormsel dat later zal plaatsvinden", zegt pastoor Koen Verheire. "Hoe die viering er zal uitzien wordt nog besproken en is in volle voorbereiding, maar er zal ook gedacht worden aan het meisje. Een apart herdenkingsmoment komt er evenwel niet. Het is ook een gebaar van troost naar de getroffen familie." Naast het vormsel in Mollem stonden in de namiddag nog twee vieringen gepland in de kerk van Merchtem, die ook onder de pastorale zone De Bron valt. Die gaan door, maar verlopen in het teken van het tragische overlijden. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 4 mei om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtkerk van Merchtem. (TVP)