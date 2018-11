Voormalige beenhouwerij Delhaize gesloopt WDS

16 november 2018

11u45 0 Asse In de Broekooi in Zellik is de afbraak afgerond van Depot C, de voormalige beenhouwerij van Delhaize. Het gebouw bleek tot op de draad versleten.

Depot C maakte deel uit van het distributiecentrum van supermarktketen Delhaize. De voorbije jaren was in het gebouw ook het bedrijfsrestaurant ingericht, maar sinds vorig jaar kunnen de werknemers daarvoor terecht in een gloednieuwe eetzaal. De directie van Delhaize wil voorlopig niet kwijt wat er met de vrijgekomen ruimte zal gebeuren. In de wandelgangen werd gefluisterd dat Delhaize in de Broekooi ook een nieuwe winkel wil openen, maar die geruchten worden door woordvoerder Roel Dekelver ontkent.