Vier inbrekers opgepakt 12 juli 2018

02u46 0 Asse De politie heeft dinsdag vier inbrekers gearresteerd na een klopjacht.

De inbrekers werden kort na 10 uur op heterdaad betrapt in een woning in de Leyniersdreef en sloegen onmiddellijk op de vlucht. De lokale politiezone AMOW ging op zoek naar de daders en kreeg ook bijstand van de helikopter van de federale politie. De vier konden uiteindelijk ingerekend worden. Het gaat om drie minderjarigen en een meerderjarige, vermoedelijk afkomstig uit Marokko. Ze ontkenden de feiten maar werden toch voorgeleid voor de jeugdrechter en de onderzoeksrechter. Het is niet duidelijk of ze aangehouden of geplaatst werden. (TVP)