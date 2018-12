Vier bestuurders met glaasje op betrapt tijdens BOB-controle Tom Vierendeels

31 december 2018

11u31 0 Asse De lokale politiezone AMOW heeft zaterdag BOB-controles gehouden in de Dorpsstraat in Zellik en in de Stationsstraat in Asse.

Bij die eerste controle werden 236 bestuurders onderworpen aan een adem- en speekseltest. Een chauffeur moest zijn wagen drie uur aan de kant laten staan, terwijl een andere zoveel had gedronken dat zijn rijbewijs voor vijftien dagen werd ingetrokken. Ook de flitswagen werd in de buurt opgesteld. Meer dan veertig bestuurders reden er sneller dan de toegelaten vijftig kilometer per uur, met 83 km/u als uitschieter. Daarnaast werden er nog processen-verbaal opgesteld voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, rijden met een vervallen keuring en het niet bij hebben van het rijbewijs.

In de Stationsstraat werden vervolgens 173 bestuurders gecontroleerd. Hier dienden twee bestuurders hun wagen zes uur aan de kant te laten staan. Van de 335 passanten reden er 147 meer dan de toegestane 50 km/u, met ook hier 83 km/u als uitschieter. Tot slot werden er tien processen-verbaal opgesteld voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, twee voor het gebruik van de gsm achter het stuur en eentje voor het rijden met een vervallen keuring.