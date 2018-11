VIDEO Promofilm zet Assese handelaars in de kijker. Tom Vierendeels

19 november 2018

15u04 1 Asse De gemeente Asse heeft een kortfilm opgenomen om de lokale handelaars tijdens de kerstperiode een extra boost te geven. Met ‘Alles in Asse’ wil de gemeente het ruime aanbood aan winkels en horecazaken weergeven.

“De lokale handelaars willen via een filmpje een positieve boodschap verspreiden”, luidt het in een persbericht. “Naast een ruim aanbod aan winkels en horecazaken, bieden de Assese handelaars professioneel advies en een persoonlijke service. Ze zetten de klant centraal.”

In de kortfilm, die gemaakt werd door productiehuis ‘Astemblief!’ uit Herentals, is te zien hoe een jong koppel in Asse komt wonen en hun appartement volledig inricht. Alle interieurspullen halen ze in Assese winkels.

De kortfilm is te bekijken op de Facebook-pagina’s ‘Winkels in Asse’, ‘Gemeente Asse’ en bij de winkeliers zelfs.