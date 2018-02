Vernieuwing Koensborreplein start volgende week 24 februari 2018

02u28 0 Asse De vernieuwing van het Koensborreplein in Asse-centrum, die vorig jaar aangekondigd werd, gaat volgende week van start. Zowel de riolering als het wegdek worden onder handen genomen.

"In een eerste fase wordt de riolering tussen Broekeweg en de Nieuwstraat aangelegd", aldus schepen van Openbare Werken Jan De Backer (CD&V). "Daarna komen de Oudestraat en het plein zelf aan de beurt."





Er zal tot 1 augustus gewerkt worden. Al die tijd blijft het Koensborreplein volledig afgesloten. "We hebben de voorbije maanden de parking in de Prieelstraat en aan de Putberg uitgebreid om het tekort aan parkeerplaatsen op te vangen", vervolgt schepen De Backer. "Het kruispunt van de Broekeweg en de Koensborre zal tijdens de volledige duur van de werken afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer."





Inwoners uit de Koensborre en de Koningin Astridstraat kunnen hun straat verlaten via de Godfried Kurthstraat. De bewoners van de Broekeweg kunnen dat via Ten Broeke doen. Het eenrichtingsverkeer in Koensborre en Ten Broeke wordt opgeheven. Ter hoogte van het kruispunt van Ten Broeke en de Nieuwstraat wordt een parkeerverbod ingevoerd, zodat de zichtbaarheid gegarandeerd blijft.





(WDS)