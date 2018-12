Verkeerslichten op afrit Zellik moeten files doen afnemen WDS

21 december 2018

17u00 0 Asse Bestuurders die de file op de ring rond Brussel willen vermijden door de afrit Zellik te gebruiken, moeten voortaan stoppen voor verkeerslichten. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil zo het oneigenlijk gebruik van afrit 10 verminderen. Ook de files op de Pontbeeklaan (N9) moeten nu afnemen.

De voorbije weken installeerde AWV de verkeerslichten op de rotonde aan de Pontbeeklaan. Na het inslijpen van de detectielus ter hoogte van afrit Zellik werd de verkeersregelaar geplaatst en de nieuwe verkeerslichteninstallatie getest. Na enkele succesvolle testen, werden de verkeerslichten vandaag definitief in dienst genomen. “Afrit 10 van de binnenring in Zellik wordt al jaren door bestuurders gebruikt om de files te omzeilen”, weet woordvoerder Anton De Coster van AWV. “Ze verlaten via deze afrit de binnenring om vervolgens via de rotonde onmiddellijk opnieuw de binnenring richting Jette op te rijden. Deze beweging veroorzaakt vaak grote files op de Pontbeek en zorgt zelfs voor overlast in het centrum van Zellik. Met het plaatsen van verkeerslichten ontmoedigen we het oneigenlijk gebruik. De verkeersstroom naar de rotonde krijgt nu immers afwisselend een oranje knipperlicht en een rood licht.”

De definitieve plaatsing van de verkeerslichten komt er na een proefopstelling van 2 jaar geleden. “Uit de resultaten bleek dat er heel wat minder verkeer gebruik maakte van de af- en oprit om file te omzeilen en dat de doorstroming op de Pontbeeklaan vlotter verliep. Deze maatregel zal het fileprobleem op de Pontbeeklaan en de leefbaarheid van Zellik sterk verbeteren.”