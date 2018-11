Verkeershinder verwacht door herstelling voetpad Nieuwstraat WDS

28 november 2018

Vanaf dinsdag 4 december gaan werkzaamheden van start in de drukke Nieuwstraat in Asse. Aannemer Strabo-Wegenbouw herstelt er, in opdracht van het gemeentebestuur, het voetpad ter hoogte van het huisnummer 6. Een boordsteen en een plaatselijke verzakking wordt er hersteld.

De werken gaan op 4 december van start en moeten normaal op vrijdag 7 december afgerond zijn.

Tijdens de werkzaamheden wordt de rijstrook richting Ternat afgesloten. Om het verkeer in beide rijrichtingen alsnog mogelijk te maken, wordt de afslagstrook richting Dendermonde tijdelijk ingericht als rijstrook richting Ternat. Verkeer vanuit Ternat kan dus niet voorsorteren, maar kan wel nog links of rechts afslaan richting Dendermonde of Asse-centrum.