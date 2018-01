Verkeershinder door waterlek op druk kruispunt 02u32 0 Foto Mozkito Een deel van de rijweg van de N9 is afgesloten. Asse Een ondergronds waterlek heeft donderdagavond en vrijdag verkeershinder veroorzaakt op de N9 in Asse. Zo'n veertig gezinnen moesten het ook een avond zonder leidingwater doen.

Het lek situeerde zich ter hoogte van het drukke kruispunt van de N9 (Steenweg) en de N285 (Nieuwstraat). Een ploeg van watermaatschappij Farys ging donderdagavond al ter plaatse om het probleem op te lossen, maar pas toen bleek dat het lek groter was dan eerst gedacht. "Onze arbeiders hebben daarom tot 2 uur 's nachts doorgewerkt", aldus Bruno Pessendorfer, woordvoerder van Farys. "Een tussenstuk tussen twee waterleidingen vertoonde een scheur, waarlangs het water kon ontsnappen. Die scheur is vermoedelijk het gevolg van zwaar verkeer. Een veertigtal gezinnen heeft een avond zonder leidingwater gezeten."





Wachten op asfalt

Ook gisteren werd doorgewerkt om de rijweg snel hersteld te krijgen. Toch zal pas ten vroegste dinsdag alles weer normaal kunnen verlopen. "We hebben in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer een eerste laag beton gegoten", klinkt het. "Maar doordat de meeste asfaltfabrieken nu gesloten zijn, kunnen we pas maandag een nieuwe laag gieten. In de loop van dinsdag zullen we bekijken of het asfalt voldoende uitgehard is om opnieuw verkeer toe te laten."





Weggebruikers wordt intussen aangeraden om te rijden via de E40.





(WDS)