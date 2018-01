Veggie-dag van tafel geveegd 02u43 0

Oppositieraadslid Edward Van Keer (Groen) krijgt geen steun voor zijn voorstel om, in navolging van steden als Gent en Hasselt, deel te nemen aan de Donderdag Veggiedag-campagne van de vzw EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief).





Volgens Groen kan zo'n veggie-dag mensen stimuleren om vlees meer met mate te gaan eten. "De veeteelt is wereldwijd verantwoordelijk voor achttien procent van de broeikasgasuitstoot", weet Van Keer. "Maar ook voor onze gezondheid biedt vegetarisch eten heel wat voordelen. Denk maar aan een verminderd risico op hart- en vaatziekten, en kanker. De campagne wil ook enkel verleiden tot vegetarisch eten, niet verplichten."





Maar schepen Yoeri Vastersavendts (Open Vld) veegde het voorstel in naam van de meerderheid van tafel. "We mogen toch nog een beetje onszelf zijn?", klonk het. "Inwoners informeren, dat is best oké. Maar we gaan niemand opleggen om geen vlees meer te eten." (WDS)