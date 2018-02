Veertigste carnavalsstoet trekt door de straten 26 februari 2018

02u41 0 Asse De carnavalsstoet kon gisteren op 27 deelnemende groepen rekenen. En ondanks de vrieskou konden die dan weer op enkele honderden toeschouwers rekenen.

Het was de veertigste editie van de stoet. Maar door de werken in het centrum, moest deze keer wel een aangepast parcours gevolgd worden. Het podium van de jury stond daarom op de hoek van de Steenweg en de Nieuwstraat.





Naast de drie lokale groepen werden ook carnavalisten uit Dendermonde, Dilbeek, Opwijk en Vilvoorde verwelkomd. Maar carnavalsstad Aalst, toch een buur van Asse, stuurde geen delegatie. "Onze stoet valt samen met het carnavalsfeest in Denderleeuw en Wieze, waar veel Aalsterse groepen heen trekken", verklaart Rudi Wauters van de Raad van Elf, de gemeentelijke carnavalsraad. "Maar in het verleden hebben we ook veel slechte ervaringen gehad met groepen uit Aalst, omdat ze te weinig interesse tonen voor een kleine stoet als de onze."





De carnavalsstoet werd traditiegetrouw geopend door Keizer Wutten I, en afgesloten door Prins Ivan I. De eerste prijs was voor 'De Orde van Weg en Weer' uit Asse en Keizer Joel. De Snottebellen uit Vilvoorde wonnen in de categorie 'Beste Kledij', 'Beste Show' was voor De Mikadoos uit Dendermonde. De mooiste wagen was die van De Moezenezen uit Moerzeke. (WDS)