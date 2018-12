Van lef gesproken: inbreker steelt laptop en stuurt slachtoffer later kerstwensen in het Pools Tom Vierendeels

25 december 2018

16u22 1 Asse Een inbreker had op kerstavond het lef om een sms’je naar zijn slachtoffers te sturen waarin hij in het Pools zijn kerstwensen overbrengt. De dader ging aan de haal met de MacBook uit de woning in Zellik, maar werd dinsdag teruggevonden in de buurt.

Een jong koppel uit de Jan de Keersmaeckerstraat had hun kerstavond volledig anders ingebeeld. Toen ze nog maar een half uurtje richting familie vertrokken waren, werden ze tussen 19 uur en 19.30 uur door de firma van hun alarminstallatie gecontacteerd. “De sensoren hadden beweging vastgesteld waardoor het alarm in werking trad”, klinkt het bij de bewoners. “De politie werd verwittigd en een patrouille die toevallig in de buurt was snelde ter plaatste. Wij arriveerden ook enkele minuten later. De inbrekers waren toen helaas al gaan vliegen...”

De dader sloeg met een steen een raam aan de achterzijde in en kon zo binnendringen. Zonder aarzelen nam hij alleen de MacBook van de bewoner mee en vertrok. “Later op de avond liet ik de laptop vergrendelen en stuurde ik ook een berichtje naar de computer met mijn gegevens”, luidt het. “Kort nadien kreeg ik van een Pools nummer een sms op mijn gsm waarin de afzender zijn kerstwensen overbrengt.” De politie is een onderzoek gestart en ook het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor een sporenopname. De man kreeg dinsdagnamiddag bericht van de politie: de laptop werd teruggevonden in de tuin van mensen in hun wijk.

Vrij vertaald wenst de afzender het koppel veel eten op tafel, met heerlijke vis en kool. Een prachtig verlichte kerstboom met glimmende kerstballen en wenst hij hen veel cadeautjes onder de kerstboom. Bogdan -een populaire Slavische jongensnaam red.- en zijn familie zouden de afzender zijn, maar het valt uiteraard te betwijfelen of de dief effectief Bogdan heet.