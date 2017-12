Uit de bol gaan op oudejaarsavond? Het kan hier: 02u35 0 Mozkito Arne Mertens, Robin Geeraerts en Senne Evenepoel organiseren in jeugdclub Puls in Ternat de New Years Party. Asse Feestvierders kunnen in verschillende gemeenten terecht op grote fuiven.

In Ternat vindt voor de derde keer de New Years Party plaats in zaal Puls. Dj Supernovazz is er de bekendste naam op de affiche, maar ook Volkan Güven, DJ Nono, DJ Seppos en een verrassings-dj staan op de affiche. De fuif wordt georganiseerd door de vzw Kuub van oud-scoutsleden Senne Evenepoel, Robin Geeraerts en Arne Mertens. "We hebben 800 tickets verkocht en dat betekent dat onze zaal voor het derde jaar op rij is uitverkocht", klinkt het trots. "We mogen maximum 600 mensen toelaten in de Puls. Maar dat is geen probleem, want doorheen de avond is er een groot verloop. De jongste generatie arriveert al rond 9.30 uur terwijl de twintigers en dertigers pas na 1 uur langs komen."





De New Years Party geniet ook de steun van het gemeentebestuur.





De zaal is ook bereikbaar via een speciale feestbus op lijn 116 die Ternat verbindt met Sint-Martens-Bodegem en Dilbeek.





Maar ook op andere plaatsen in onze regio wordt het nieuwe jaar straks feestelijk gevierd:





In Lennik is er de traditionele KLJ New Years Party in de sporthal. De voorverkoop van kaarten is er wel al afgesloten en zonder kaart komen de fuivers er niet in.KSA Walfergem organiseert 'New Years Beats' in fuifzaal 't Jass in Asse. Daar staat DosschY achter de knoppen, net als Kastaar en La Fête en Slip Soundsystem.





In Nijdrop in Opwijk wordt de laatste avond van het jaar in stijl gevierd. De viering van het overlijden van het jaar 2017 wordt voorgeleid door DJ Kardinaal Dansteens en MC Pater Kantniaan, bijgestaan door een lezing van Discobar Discodom. (WDS)