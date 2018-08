Twintig bewoners geëvacueerd na zinkgat STRAAT INGEZAKT DOOR ONDERSPOELING NA WATERLEK TOM VIERENDEELS

06 augustus 2018

02u30 0 Asse Een twintigtal bewoners van de Cesar van Malderenstraat hebben zaterdag hun woning voor enkele uren moeten verlaten nadat er een groot zinkgat was ontstaan in de straat. De oorzaak lag bij een waterlek. Iedereen mocht kort na de middag terug naar huis. De herstelling zal vandaag gebeuren.

Arbeiders van watermaatschappij Farys werden rond 10 uur opgeroepen voor een waterlek in de bewuste straat. Ter hoogte van het kruispunt met de Drie Koningenlaan had een buurtbewoner opgemerkt dat er modder en water uit het voetpad naar boven borrelde. "De mensen van de watermaatschappij konden met gespecialiseerd materiaal het lek wat verder in de straat lokaliseren", weet burgemeester Koen Van Elsen (CD&V), die ook ter plaatse kwam.





Tumult op straat

"Blijkbaar was de polyesterbuis aan een huisaansluiting afgebroken. Terwijl het voetpad werd opengegooid, zakte aan de overkant van de straat het asfalt in. Door een onderspoeling was de volledig ondergrond in de breedte van de straat weggespoeld."





Dumitru Feher, die aan het lek woont, zegt dat het enorm snel gebeurde. "Ik zat een koffie te drinken en zag nog een kleine wagen door de straat rijden", vertelt hij. "Toen ik enkele seconden later die tas wegzette, hoorde ik tumult op straat. Het wegdek was volledig ingezakt. Gelukkig was het een kleine wagen die passeerde en geen vrachtwagen. Die was anders mee weggezakt in het gat. De bestuurder van die personenwagen had zelfs niets in de gaten. 's Ochtends heeft er op die plek wel nog een vrachtwagen geparkeerd gestaan om te laden of te lossen." De arbeiders verwittigden brandweer en politie. "Ook een brandweerman heeft geluk gehad", getuigt Dumitru. "Toen hij aan de put ging kijken, zakte er nog meer asfalt in. Hij kon gelukkig snel wegspringen."





Gezien de grootte van het zinkgat, en omdat er barsten in een appartementsgebouw werden vastgesteld, werd geen enkel risico genomen. "Een twintigtal personen hebben we uit hun woningen gehaald", verklaart Van Elsen. "Het gros kon terecht bij buren of familie. Een drietal personen hebben we opvang aangeboden in CC Den Horinck. Iedereen kon rond de middag opnieuw naar huis. Het gebouw met de barsten hebben we wel laten onderzoeken door een stabiliteitsingenieur, maar die is van mening dat de barsten onmogelijk het gevolg kunnen zijn van het waterlek. Een balkon zou eerder al aangereden geweest zijn door een vrachtwagen en de barsten werden dan weer veroorzaakt door het uitzetten van de metalen leuningen van dat balkon door de zon. Instortingsgevaar was er dus niet."





Een aannemer zal vandaag ter plaatse komen om de straat open te gooien en alles degelijk te herstellen. Tot die tijd mogen enkel voetgangers passeren. "We hebben de put wel laten opvullen met zand om op die manier de nutsleidingen te beschermen", besluit de burgervader.