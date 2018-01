Twee wagens uitgebrand in garage 29 januari 2018

02u28 0

In de Pleinstraat, een doodlopend zijstraatje van de Brusselsesteenweg, woedde zondagnamiddag een hevige brand bij een carrosseriebedrijf. Het vuur ontstond in een wagen in een kleine garage aan de straatkant. De vlammen sloegen over naar een wagen die er net achter geparkeerd stond en blakerde ook de muren van het gebouw volledig zwart. Het was iemand die rond 15.30 uur een wagen kwam ophalen die de brand ontdekte.





Tijdens de interventie werden verschillende woningen in het straatje geëvacueerd en enkele jonge kinderen werden opgevangen in een ziekenwagen. Het appartement boven de garage bleef volledig gevrijwaard en is nog bewoonbaar. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. (TVP)