Trucker wordt vermoedelijk onwel en botst tegen boom Tom Vierendeels

17 december 2018

12u10 0 Asse Een vrachtwagenchauffeur van de internationale transportfirma Waberer’s Group is maandagvoormiddag lichtgewond geraakt bij een ongeval in Zellik. Mogelijk werd hij onwel, waarna hij tegen een boom reed.

Het ongeval gebeurde aan het terrein waar een weegbrug geïnstalleerd is langs de Zuiderlaan. “De trucker kwam uit de richting van de op- en afritten van de Brusselse ring en wilde het terrein oprijden vanaf de rotonde”, klinkt het bij enkele gemeentearbeiders die in de buurt aan het werk waren. “Na het afslaan wilde hij toch terug achteruit rijden, maar door de wagens achter hem lukte dat niet. Nadien schoot hij toch plots bruusk naar voor, ramde onze dienstwagen om vervolgens in een bosje te eindigen.” Daar botste de vrachtwagen, die niet geladen zou zijn, tegen een boom. Anders was het gevaarte enkele meters naar beneden gedonderd. “Gelukkig stond daar net niemand van ons, anders waren de gevolgen veel erger geweest”, zeggen de werklieden.

“We keken in de cabine en de chauffeur leek eerst verward, maar kwam opnieuw bij bewustzijn”, gaan de arbeiders verder. “Hij had een hoofdwonde. De man kon wel zelfstandig in de ziekenwagen stappen.” De trucker werd vervolgens voor verzorging en controle afgevoerd naar het ziekenhuis. Mogelijk werd hij onwel, met het ongeval tot gevolg.