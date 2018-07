Trucker ontsnapt nipt uit vlammenzee 02 juli 2018

02u30 0 Asse Een Oost-Europese trucker is in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de dood ontsnapt toen zijn geparkeerde vrachtwagen vuur vatte.

De man had zijn vrachtwagen in de industriezone Z.5 geparkeerd om er de nacht of het weekend door te brengen. Rond 1.45 uur werd hij echter wakker. En maar goed ook, want de cabine van zijn truck bleek in brand te staan. De man had eten klaargemaakt met behulp van een gasvuurtje en door de hitte was er vuur uitgebroken. De trekker brandde volledig uit, maar de trucker zelf bleef gelukkig ongedeerd. (TVP)