Trieste kerst in Asse: 25 gezinnen krijgen brief dat woning wijkt voor ringweg Agentschap Wegen en Verkeer stelt landmeter aan om eigendommen op te meten Wim De Smet

25 december 2018

13u50 8 Asse Voor 25 gezinnen van de Edingsesteenweg in Asse werd het een droevige kerst. Zij kregen gisteren een brief in de bus waarin duidelijk wordt dat hun huizen straks plaats moeten ruimen voor de aanleg van de omstreden ringweg. “Een trieste kerstkaart want wij willen hier niet weg.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat de plannen opmaakt voor de ringweg, verstuurde de brief vrijdag, zodat de betrokken inwoners maandag het nieuws in de bus kregen. In de brief verwittigt AWV de mensen dat een landmetersbureau van start gaat met de opmetingen voor de inplanting van de ring. AWV duidde eerder al een ‘reserveringsstrook’ aan. Huizen die binnen die strook vallen, dreigen onteigend te worden. Volgens het plan dat nu voorligt gaat het om meer dan 20 woningen. “Het klopt dat het Vlaams Gewest die woningen en eigendommen zal verwerven”, luidt het bij AWV. “We winden daar geen doekjes om en dat plan werd eerder ook al toegelicht tijdens een infomoment. De reserveringsstrook maakt deel uit van het provinciaal ruimtelijk structuurplan.”

Of die brief echt nu moest verstuurd worden? “We hebben nog lang getwijfeld of we die brief nu wel zouden versturen omdat we goed beseften dat het nieuws dan tussen Kerstmis en Nieuwjaar bij de mensen zou aankomen. Dat vinden wij ook zeer vervelend.”

Dat de brief uiteindelijk toch verstuurd werd, heeft vooral te maken met de strakke planning. “We doen voor de opmetingen een beroep op een studiebureau”, klinkt het. “En dat studiebureau wil graag na Nieuwjaar al aan de slag. We willen echt wel werk maken van dit dossier. We hebben in de brief ook de nadruk op gelegd dat het slechts om opmetingen gaat. Niet meer, niet minder.”

Bij de betrokken inwoners kwam de boodschap hard aan. Het actiecomité ARMA, dat zich verzet tegen het huidige ringtracé, startte vorig jaar al een procedure op bij de Raad van State. “Maar die procedure is blijkbaar van geen tel meer”, reageert buurtbewoner Karel Janssens (64). “Als de landmeters de opdracht krijgen om onze eigendommen op te meten, dan weten we wel hoe laat het is. Het is ook niet netjes om dit soort brief net voor Kerstmis te versturen. Wij wonen hier graag. We hebben ons huisje in 1984 gekocht. Dit is een toffe buurt met goede buren. Moeten we dat straks allemaal zomaar afstaan?”

Karel en zijn vrouw Els wisten eerder al dat hun huis in de reserveringsstrook lag. “Maar dit is de eerste keer dat we een officiële brief krijgen daarover. Net op Kerstmis. Blijkbaar vindt men dat bij AWV normaal.”

Ook bij Jean Van Hove (83) en zijn vrouw Lucienne Van de Steen (82) valt de brief van AWV niet in goede aarde. “Dit is echt een trieste Kerstmis voor ons”, vertelt Jean. “Misschien maken wij die onteigeningen allemaal niet meer mee maar dan nog. Ik woon hier al sinds Kerstmis 1949 en voordien kwam ik in de buurt vaak ravotten bij mijn grootvader. Meer dan 70 jaar woon ik hier al. Onze kinderen groeiden hier op en wij zijn hier altijd zo gelukkig geweest. Wij willen hier helemaal niet weg.”