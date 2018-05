Tijdelijke bushalte aan Koensborreplein 31 mei 2018

Er komt een nieuwe, tijdelijke bushalte aan het Koensborreplein in de Nieuwstraat. De huidige bushalte zal vanaf vrijdag niet meer gebruikt kunnen worden door de herinrichtingswerken aan het Koensborreplein. Daarom verplaatst De Lijn de halte naar een plaats voor de werken. Omdat er geen veilige doorgang voor de voetgangers rond de werfzone mogelijk is, wordt tussen de tijdelijke bushalte en de werfzone ook een tijdelijke oversteekplaats gemarkeerd.





Er zal ook een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur van kracht worden.





De werken aan het Koensborreplein verlopen volgens planning. Ook de boordstenen en greppels langs de Nieuwstraat zullen worden vernieuwd. Die werken starten vanaf 4 juni. De volledige herinrichting van het Koensborreplein moet eind juli klaar zijn. (WDS)