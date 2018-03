Tientallen vrijwilligers op pad tijdens zwerfvuilactie 19 maart 2018

02u24 0

Tientallen vrijwilligers trokken het voorbije weekend door de straten en wegjes van Asse om zwerfvuil op te ruimen tijdens de jaarlijkse zwerfvuilopruimactie van de gemeente. Het initiatief gaat al enkele jaren mee, maar de inzet van de vele verenigingen blijft stijgen.





"We telden dit jaar 19 verenigingen en actiegroepen die aan de actie deelnamen", stelt milieuambtenaar Ben Michiels vast. "Zwerfvuil blijft een belangrijk probleem. En we kunnen niet zeggen dat er een daling is van zwerfvuil."





De opruimactie wordt in het najaar nog eens overgedaan door de jeugdverenigingen.





"Dat is een afspraak in ruil voor het kampvervoer dat ze van de gemeente krijgen aangeboden", meldt Michiels. "Ook de jeugdbewegingen trekken dan van wijk tot wijk om alle papiertjes en blikjes op te ruimen."





(WDS)