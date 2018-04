Tien lichtgewonden bij brandje loungebar 30 april 2018

02u38 0

Tien personen zijn vrijdagavond lichtgewond geraakt bij een brand in restaurant en loungebar Cigno op de Brusselsesteenweg, in het centrum van Zellik. Het vuur ontstond aan een spot in het vals plafond. Enkele houten balken er rondom waren aan het smeulen. Aanwezigen gingen het vuur te lijf met verschillende poederblussers, waardoor het vuur geblust was voor aankomst van de brandweer. Door de rookontwikkeling en het poeder van de brandblussers kampte een tiental personen wel met ademhalingsproblemen. Zij kregen zuurstof toegediend in de ziekenwagen. Uiteindelijk kwam ook een MUG-team ter plaatse om de situatie in te schatten. Niemand zou overgebracht zijn naar het ziekenhuis. (TVP)