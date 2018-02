Theo Hamers lijsttrekker voor Vlaams Belang 13 februari 2018

Gepensioneerd ondernemer Theo Hamers (73) voert op 14 oktober de lijst van Vlaams Belang aan in Asse. Hamers, zoon van een mijnwerker, groeide op in het Limburgse Eisden. Hij studeerde politieke en sociale wetenschappen en maakte nadien carrière in de metaal- en petrochemische sector. Vijfentwintig jaar geleden verhuisde hij naar het centrum van Asse, nadat hij ook een tijd in Berlijn werkte.





Huidig gemeenteraadslid Suzy Jacobs (63) zal de VB-lijst duwen. Het Vlaams Belang hoopt op een beter resultaat dan in 2012. "Als alles goed gaat, mogen we op drie zetels mikken", zegt Theo Hamers. (WDS)