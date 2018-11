Te veel vrouwen in seniorenraad? Dan passen we de statuten aan WDS

20 november 2018

17u30 0 Asse De seniorenraad in Asse mag voortaan veel meer vrouwen dan mannen tellen. De oorspronkelijke statuten, die bepaalden dat maximum twee derde van de leden van hetzelfde geslacht moet zijn, worden opgeheven omdat… er haast geen mannen meer in de raad zitten.

De seniorenraad is een officieel adviesorgaan van de gemeente. De raad heeft als taak het ‘ouderenbeleid te bevorderen’. Als het gemeentebestuur beleidsbeslissingen moet nemen, wordt ook advies van de seniorenraad gevraagd. Vandaag telt de seniorenraad 22 leden. Slechts 3 van die leden zijn mannen, de rest zijn vrouwen. “Omdat de statuten bepalen dat maximum twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn, zitten we hier met een probleem”, zegt bevoegd schepen Micheline De Mol (CD&V). “Daarom hebben we nu voorgesteld om die clausule te schrappen. Doen we dat niet, dan kan de seniorenraad niet langer rechtsgeldig vergaderen. De senioren zijn zelf vragende partij om deze clausule te schrappen.”

De oorspronkelijke statuten dateren van 2007. “De bewuste clausule werd destijds ingevoerd omdat er toen te veel mannen in de seniorenraad zetelden”, zegt oppositieraadslid Miel Saerens (N-VA). “Met die maatregel wilde men het evenwicht herstellen. Maar vandaag, 11 jaar later, is het net andersom. Nu zitten er veel meer vrouwen dan mannen in de seniorenraad.”

Saerens is gekant tegen het schrappen van de clausule. “Je kan geen maatregelen nemen om meer vrouwen in de seniorenraad te krijgen en vervolgens diezelfde maatregel schrappen als de slinger de andere kant uitslaat”, meent hij. “Daarom willen wij deze maatregel behouden. We moeten een evenwicht blijven zoeken.”

Bij de stemming ving N-VA bot. Een meerderheid van CD&V, Open VLD en Zellik-Relegem bleek bereid om de clausule te schrappen. Voortaan mogen er dus meer vrouwen, of zelfs alleen maar vrouwen, in de seniorenraad zetelen.