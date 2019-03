Te kleine gele huisvuilniszak wordt opnieuw verkocht (maar aan een lagere prijs) WDS

18u00 0 Asse De gemeente Asse gaat de gele huisvuilzakken, die te klein uitvielen, tijdelijk opnieuw te koop aanbieden.

De gele huisvuilzak kan normaal 60 liter aan restafval bevatten. Maar vorig jaar bleek dat de zakken kleiner bleken dan beloofd. “Het ging om speciale zakken met flapjes die kunnen dichtgeknoopt worden”, zegt de nieuwe schepen van Milieu Peter Verbiest (N-VA). “De zak had onderaan een dubbele lasnaad waardoor de inhoud slechts 58 liter bedroeg in plaats van 60 liter. De gemeente besliste toen om de zakken uit roulatie te halen.”

Het gemeentebestuur bestelde intussen nieuwe huisvuilzakken maar de producent kan die nieuwe exemplaren niet op tijd leveren. “Daarom hebben we nu beslist om de te kleine zakken toch nog te koop aan te bieden”, vervolgt Verbiest. “We hanteren wel een lager tarief. In plaats van 1,50 euro per zak, vragen we nu nog 1,40 euro. Een rol van 20 zakken kost nog 28 euro in plaats van 30 euro.”

De gele huisvuilzak is vanaf morgen te koop in het gemeentehuis. In de loop van deze week worden de zakken ook verdeeld aan de handelszaken.