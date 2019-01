SUV ondersteboven in wachtbekken, zoektocht zonder resultaat naar mogelijke passagier Tom Vierendeels

06 januari 2019

14u44 30 Asse De bestuurder van een Range Rover Evoque is zondagochtend als bij wonder slechts lichtgewond geraakt bij een ongeval op de R0. De wagen tuimelde van een talud en kwam ondersteboven in het wachtbekken naast de snelweg terecht. Er werd urenlang gezocht naar een mogelijke passagier, maar die werd niet aangetroffen.

De man reed rond 9.30 uur met zijn huurwagen op de R0 buitenring toen hij de afrit richting Asse nam. In de bocht van die afrit verloor de chauffeur vermoedelijk de controle over de wagen, waarna de SUV begon te schuiven en de oprit richting de R0 kruiste. Vervolgens ging de blauwe terreinwagen van het talud naast de oprit, sloeg over de kop en kwam ondersteboven in het water terecht.

Lichtgewond

Een getuige deed een takelwagen die passeerde stoppen en de bestuurder daarvan ging poolshoogte nemen en verwittigde de hulpdiensten. De bestuurder was op dat moment bij bewustzijn en hing door zijn gordel nog vast in zijn stoel achter het stuur. Door het lage waterpeil ging de man gelukkig niet kopje onder. De brandweerzone Vlaams-Brabant West en de Brusselse brandweer snelden samen met de Federale Wegpolitie ter plaatse en konden met verschillende ladders het wrak bereiken. De man werd uit zijn benarde positie bevrijd en overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Brussel. Hij zou enkel lichte verwondingen hebben opgelopen.

Mogelijke passagier

De zaak leek hierbij afgehandeld en drie kwartier later konden de takelwerken worden aangevat. Net op dat moment kreeg de politie een onheilspellende melding door: de man zou in het ziekenhuis verklaard hebben dat er een nog een tweede persoon in het voertuig zat. Nochtans hadden de hulpverleners hem ter plaatse al meermaals gevraagd of hij alleen in het voertuig zat, wat die persoon ook bevestigde. Bij een controle werd ook niemand in de buurt aangetroffen. Om toch geen enkel risico te lopen werden de twee brandweerzones opnieuw ter plaatse gevraagd. De volledige oever werd vanaf 11 uur doorzocht en ook in het ondiepe water werd gezocht naar een mogelijk spoor. Daarbij werd onder meer een warmtebeeldcamera ingezet. Intussen ging de politie ook na of er een identiteit van de mogelijke passagier achterhaald kon worden.

Civiele Bescherming

Omdat er meer slib dan water in het wachtbekken staat, is het onmogelijk om er een boot of duikers in te zetten. Daarom vertrok de brandweer opnieuw rond 12 uur en werd de Civiele Bescherming uit Brasschaat ter plaatse gevraagd om de volledige poel te doorzoeken. Dat leverde volgens de Federale Politie uiteindelijk ook niks op.