Strijd tegen Proximus-mast gaat verder: gemeente stapt naar Raad voor Vergunningsbetwistingen Wim De Smet

21 november 2018

14u05 1 Asse Het gemeentebestuur pikt het niet dat de Vlaamse overheid de bezwaarschriften tegen een gsm-mast in deelgemeente Zellik van tafel geveegd heeft. Het dossier schuift dan ook door naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De plannen voor de omstreden gsm-mast veroorzaken nu al enkele maanden onrust in Zellik. Proximus heeft momenteel al een zendinstallatie op de leegstaande sporthal Molenbos, maar die wordt binnenkort afgebroken. En dus moet de telecomspeler op zoek naar een nieuwe locatie.

Proximus diende vorige zomer een aanvraag in om een 35 meter hoge mast te bouwen op de voormalige voetbalsite in de Noorderlaan, vlak bij de plaatselijke school. Maar buurtbewoners zien dat niet zitten en lieten een petitie rondgaan die al snel 260 handtekeningen telde. Het dossier kreeg ook een politiek staartje, want volgens oppositiepartij Zellik-Relegem verliep het openbaar onderzoek niet correct. De partij zegt dat omwonenden niet op de hoogte werden gebracht van dat openbaar onderzoek, en dat is onwettig.

Ongunstig advies

Het gemeentebestuur besliste uiteindelijk om het dossier een ongunstig advies te geven. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Michel Vanhaeleweyck was het ‘stedenbouwkundig niet verantwoord’. Maar ondanks dat negatief advies besliste de Vlaamse overheid toch om Proximus een omgevingsvergunning toe te kennen. De 260 bezwaarschriften werden van tafel geveegd.

Het gemeentebestuur stapt nu naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Er werd met ons advies geen rekening gehouden en dat pikken we niet”, zegt schepen Vanhaeleweyck. “Om te beginnen hebben we geen zekerheid over de schadelijke gevolgen van die mast, die ook niet toegelaten is in het inrichtingsplan voor Zellik. We hebben hier een bijzonder plan van aanleg opgesteld en aan die richtlijnen moet iedereen die wil bouwen zich ook houden.”

