Stormwind blaast kerststalletje aan flarden Wim De Smet

21 december 2018

15u45 0 Asse Een stevige stormwind heeft vanmiddag het kerststalletje aan het OLV-ziekenhuis in Asse omver geblazen. De beelden van Jozef en Maria raakten beschadigd en werden meteen geëvacueerd door buurtbewoner Daniel Torisaen (62).

“De wind heeft eerst het dak van het stalletje de lucht in geblazen waarna de rest van het huisje instortte”, vertelt de man. “Jozef en Maria staken eigenlijk tussen het puin. Jozef is een been kwijt en Maria haar hoofd is afgebroken. Het waren houten beeldjes die we met ons wijkcomité zelf hadden aangekleed.”

Het kerststalletje behoort toe aan het buurtcomité De Waaik. Dat comité verenigt de inwoners van het Muurveld, het Hofveld, de Arsenaalstraat, de Boekfos en de Sint-Martinusstraat. “Van het ziekenhuis kregen we de toestemming om het stalletje hier te plaatsen”, vertelt Daniel. “Jammer dat de storm alles vernield heeft, maar we gaan alles zo snel mogelijk herstellen.”