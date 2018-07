Sproeistof verboden? Dan maar poppy's 10 juli 2018

De graven van de oud-strijders op het kerkhof in Mollem worden omringd door poppy's of klaprozen. De bloemenpracht werd ingezaaid ter gelegenheid van 100 jaar Grote Oorlog, maar tegelijk vormen de bloemen een alternatief voor de vele maaibeurten. "Als openbaar bestuur mogen we geen sproeistoffen meer gebruiken om onkruid te verdelgen", zegt schepen van Groenonderhoud Rik De Baerdemaeker (CD&V). "Dankzij de poppy's blijven onze begraafplaatsen mooi groen en hoeven we op deze plaatsen geen onkruid af te branden of te maaien. De poppy's, symbool van de oorlogsherdenking, geven de graven een extraatje."





De groendienst zaaide ook op andere kerkhoven klaprozen rond de oorlogsgraven. "Maar door de hitte is dat op veel plaatsen mislukt", zegt de schepen De Baerdemaeker. (WDS)