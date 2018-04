Spooroverweg Sleewagen twee weken dicht 21 april 2018

De spooroverweg in de Sleewagen in Mollem wordt van 25 april tot en met 10 mei afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten een omleiding volgen via de Assesteenweg, de Steenweg op Asse, de Brusselsesteenweg en de Mieregemstraat in Merchtem. De spooroverweg gaat dicht in het kader van renovatie- en herstellingswerken. Om te vermijden dat de smalle Ichelgemstraat als sluipweg gebruikt zou worden, beslisten de gemeentebesturen van Asse en Merchtem om de straat af te sluiten met jerseyblokken. De bewoners kunnen de Ichelgemstraat verlaten in de richting van Mollem. Voetgangers en fietsers kunnen wel nog tussen de jerseyblokken rijden. (WDS)