Spooroverweg in Crockaertstraat gaat 9 dagen dicht WDS

21 januari 2019

De spooroverweg in de Isidoor Crockaertstraat gaat van 24 januari tot en met 2 februari dicht voor alle verkeer.

Van 24 januari tot en met 2 februari voert de firma De Vuyst, in opdracht van spoorwegbeheerder Infrabel, onderhoudswerken uit aan de overweg. Tijdens die werken wordt de overweg afgesloten voor het verkeer. In beide rijrichtingen is er een omleiding voorzien via de Isidoor Crokaertstraat, de Lierput, de Broekstraat, de Willem De Ganckstraat, de Langestraat en de Brusselsesteenweg.

De omwonenden worden door Infrabel op de hoogte gebracht via een bewonersbrief.